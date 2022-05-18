В Донецке мужчины идут в психбольницу “по блату”, чтобы не воевать - ГУР

Жители ОРДЛО всеми силами пытаются уклониться от мобилизации

В оккупированном Донецке мужчины ищут всевозможные способы уклониться от мобилизации и участия в войне. Некоторые пытаются попасть “В психушку по блату”. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Отмечается, что в одном из перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговоров военнослужащий вражеской армии родом из Донецка рассказал родителям, как в его подразделении, находящемся в Херсонской области, все “бастуют”.

“Сказали до конца “сделки” и плюс еще два месяца. Вот наши сроки”, - посетовал оккупант и попросил мать сделать справку, что он гипертоник для уклонения от дальнейшей службы.

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В ответ женщина рассказала, что в подразделении ее знакомого 400 человек сложили оружие. Их привезли в Донецк и стали относиться как “диссидентам и революционерам”. При этом сам знакомый оформился в больницу, чтобы избежать обвинений в дезертирстве.

“В психушку по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать”, - говорит женщина.

Напомним, в Луганске и Донецке жены "мобилизованных" вышли на протест. Женщины требуют вернуть мужей домой.

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