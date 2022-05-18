Российские войска разрушили синагогу в Мариуполе - фото

Российские оккупанты разрушили здание "старой синагоги"

В Мариуполе армия РФ уничтожила здание "старой синагоги" и помещение центра еврейской общины. Об этом сегодня сообщили в Мариупольском городском совете.

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"В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины", - поделились в городском совете.

Ведомство также опубликовало несколько фото разрушений, оставленных российской армией.

Уничтоженная синагога / t.me/mariupolrada

Уничтоженная синагога / t.me/mariupolrada

Уничтоженная синагога / t.me/mariupolrada

Уничтоженная синагога / t.me/mariupolrada

Отметим, что многие здания в Мариуполе пострадали от российского вторжения. В них жили или прятались от обстрелов мирные люди. Так, они нанесли удар по Драмтеатру города, где находились сотни гражданских. Сейчас же россияне разбирают завалы и сообщают, что в Драмтеатре Мариуполя погибло всего 12 человек.

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