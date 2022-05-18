В британской разведке назвали связь брата Кадырова с Мариуполем

Россияне окружали город более 10 недель и несли огромные потери из-за украинского сопротивления.

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Делимханов командовал чеченцами в Мариуполе. Вероятно, он был полевым командиром. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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В публикации говорится, Россия окружала Мариуполь больше 10 недель, но вся ее деятельность была неудачной. Захватчиков задержало украинское сопротивление. Оккупанты несли огромные потери, терпели неудачи, а первые попытки захватить ключевой город были сорваны.

Для того чтобы преодолеть сопротивление Украины, в РФ решили широко использовать различный вспомогательный персонал. Это включало использование чеченцев, а именно нескольких тысяч боевиков, сосредоточенных в основном на Луганском и Мариупольском направлениях.

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Считается, что силы чеченцев состоят как из добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии. Последние обычно охраняют власть Кадырова.

Последний, говорят в разведке, вероятно, осуществлял личный надзор за развертыванием сил. А двоюродный брат Кадырова, Адам Делимханов, вероятно, был командиром чеченских боевиков в Мариуполе.

Такой шаг РФ, в том числе, указывает на серьезные проблемы россиян с ресурсами, а также на раскол среди командования. А это уже один из факторов, мешающий российским операциям.

Напомним, ранее кадыровцы "зачистили" село, которое уже 8 лет контролирует незаконная "ЛНР".

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