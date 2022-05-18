Мир выработал иммунитет к России - Подоляк

Планы Кремля всех перессорить уже не работают, говорят в ОП

План Кремля рассорить страны Запада провалился. В мире уже успели выработать иммунитет против российских мер внешней политики. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что нападая на Украину Кремль точно не ожидал, что украинцы объединятся для противостояния внешней агрессии, и что Запад тоже продемонстрирует внутреннее единство.

“Стратегическая цель Кремля сегодня - всех перессорить. Украинцев с властью, а страны Запада друг с другом. Хорошая новость в том, что у них не получится. Мир выработал иммунитет к российским информационным операциям", - заявил Подоляк.

Напомним, Подоляк рассказал, почему остановлены переговоры с РФ. Для этого, по его словам, есть три главные причины.

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