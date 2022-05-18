В городе Пологи оккупанты украли из банкомата 400 тыс грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Запорожской области во временно оккупированном городе Пологи российские оккупанты украли из банкомата почти 400 тысяч гривен. Следователи СБУ открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным досудебного следствия, в начале мая 2022 года после очередного обстрела города Пологи со стороны артиллеристов РФ, российские оккупанты воспользовались тем, что фасад магазина частично разрушен, и проникли в его помещение. Они повредили размещенный в магазине банкомат и украли из него почти 400 тысяч гривен.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что российские военные во временно оккупированном Мелитополе украли историко-культурные ценности из краеведческого музея, в том числе скифское золото.

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