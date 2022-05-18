Из "Азовстали" вышло около тысячи раненых защитников Украины - россСМИ

Украинская сторона подтверждает в разы меньше.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что из "Азовстали" вышли 959 раненых украинских военных. Прокремлевские медиа ссылаются на Минобороны РФ.

Отметим, что российская пропаганда называет эвакуационную процедуру "сдачей в плен". Как ранее отмечала Анна Маляр, это лишь внутренняя пропаганда, переговорный процесс по обмену идет. Украинская сторона подтвердила только 264 украинских защитников, которых временно вывезли в госпиталь в Новоазовске, что находится на оккупированной части Донецкой области.

Российская сторона подает искаженно данную ситуацию. Учитывая огромную неприязнь к полку "Азов", для пропаганды остается вариантов называть это только сдачей, а не эвакуацией. Также россияне заявляют, что вышли в большинстве здоровые украинские защитники, когда на украинским и международных ресурсах говорится об эвакуации раненых бойцов.

"С 16 мая на "Азовстали" сдались в плен в общей сложности 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска в "ДНР"," - заявили МО РФ.

Ранее мы писали, что вывезенных с "Азовстали" могут обменять на кадыровцев. По мнению российского оппозиционера, у Москвы особое отношение к чеченским оккупантам, нежели к своей собственной армии.