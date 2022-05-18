На Херсонщине оккупанты из "Градов" обстреляли колонну авто: есть погибшие

Из-за вражеских обстрелов три человека погибли, еще шесть получили ранения.

Вчера, 17 мая, вблизи села Давыдов Брод Херсонской области оккупанты из систем залпового огня обстреляли колонну автомобилей с людьми. Под обстрелами из "Градов" погибли мирные жители. Об этом сегодня сообщили в Офисе генпрокурора.

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"Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области. По меньшей мере, три человека погибли, еще шестеро - получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести", - поделились в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что такие действия российских военных противоречат нормам международного гуманитарного права, которые запрещают нападать на гражданское население. Прокуроры уже проводят досудебное расследование по уголовному производству.

Ранее мы писали о том, что местные жители поделились ужасами, которые творили оккупанты на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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