Эксперт назвал причину быстрой потери Херсонской области

Если вынести “зраду” за скобки, есть несколько объективных причин, говорит эксперт

Быстрый захват врагом Херсонской области в начале полномасштабного российского вторжения связан с тем, что там у россиян была мощная наступательная группировка, а местность плохо подходит для обороны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

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"Против наших подразделений, которые находились там на прикрытии - речь идет о паре батальонов или маршевых подразделений очень небольшой численности, фактически без воздушного прикрытия - действовала мощная группировка противника, которая была подкреплена мощной группировкой авиации и флота", - рассказал он.

По мнению Грабского, для ВСУ было бы крайне сложно вести оборону в этой местности, даже если бы там была сосредоточена крупная украинская группировка в 10-30 тысяч человек.

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"Это открытая степь, спрятаться там практически негде, маневрировать нашими бронетанковыми колоннами очень трудно. Во-вторых, если посмотреть на локацию - речь идет о левом береге Днепра в направлении Херсона - то увидите, что осуществлять обеспечение группировки войск можно было только двумя переходами через Днепр. Это Херсон и Новая Каховка", - пояснил эксперт.

Грабский отметил, что в условиях пятикратного численного превосходства со стороны противника на этом направлении ВСУ действиями арьергарда сумели вывести из-под удара основные силы и сохранили личный состав. По его словам, в современной войне сохранение личного состава для дальнейшего контрнаступления важнее банального удержания территорий.

Напомним, полковник рассказал, как РФ изменила методы и планы в войне с Украиной. Россияне еще не отказались от первоначальной цели – от уничтожения Украины, говорит он.

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