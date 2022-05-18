Россияне еще не понимают, что несут невиданные поражения, – Зеленский

Люди не хотят видеть уровень своих потерь во всех направлениях, говорит он.

Многие россияне из-за пропаганды еще не понимают, что оккупационные войска РФ несут в Украине невиданные поражения. Но жизнь заставит их осознать потери. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

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"Оккупационные войска уже потерпели в Украине такие поражения, которых Россия не видела десятки лет в различных войнах", – говорит глава государства.

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Президент подчеркивает, что многие россияне "отравлены" государственной пропаганды, а потому еще не осознают этого. Такие люди даже не хотят видеть, насколько огромны их потери, в том числе в живой силе, в экономике, в культуре и будущем.

"Но жизнь заставит их почувствовать эти потери", резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, когда ВСУ начнут освобождать регион.

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