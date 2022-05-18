Гайдай рассказал, когда ВСУ начнут освобождать Луганщину

Россияне начали окапываться по ряду направлений, говорит он.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, когда ВСУ начнут освобождать Луганскую область. Все захваченные территории ждет только деоккупация, рашисты знают это и уже "готовятся паковаться в пакеты". Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

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Так, он говорит, что обстрелы Луганщины продолжаются. Больше всего страдает Северодонецк и ближайшие села, так как захватчики пытаются подойти к городу. "Горячо" в Горной и Попаснянской общинах. Там россияне хотят отрезать "дорогу жизни".

Гайдай подчеркнул, что украинские защитники могут уничтожать гражданскую инфраструктуру только в крайних случаях. Например, это позволяет сдерживать продвижение оккупантов и блокировать их пополнение вооружений.

"Все отстроим за российские деньги", – резюмировал он.

Руководитель области также рассказал, что сейчас враг готовится "дожать" Луганщину, стягивая туда живую силу и тысячи единиц техники. Но ВСУ уже готовы "встречать" захватчиков. Кроме того, регион ждет полная деоккупация.

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"В конце июня-начале июля украинские войска могут пойти в контрнаступление. Россияне к этому готовятся в Старобельске и Сватово. Также рашисты готовятся паковаться в пакеты, а остатки тех, кто выживет – бежать к российской границе", – объяснил Гайдай.

В это же время в Луганской области продолжают находиться в районе 50 тыс человек. Он призывает их эвакуироваться, пока есть возможность, так как ситуация ухудшается. Даже сейчас людей вывозят на бронированных машинах.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне начали мобилизовать бывших военных ВСУ.

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