Британия поддерживает идею трибунала над Путиным

Запад уже морально готов судить Путина, сейчас собирают доказательства для трибунала

Великобритания открыта идее международного уголовного трибунала над Владимиром Путиным и другими российскими лидерами, организовавшими вторжение в Украину. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Лиз Трасс.

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"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом" - сказала она.

По словам Трасс, Британия оказывает Украине поддержку в сборе доказательств российских военных преступлений.

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"Мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки", - заявила Трасс.

Напомним, план Маршалла для Украины могут оплатить замороженными деньгами РФ. На встрече G7 государства обсуждали восстановление страны, говорит она.

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