Еврокомиссия предоставит Украине 9 млрд евро

Евросоюз намерен поддержать реконструкцию Украины после войны.

Еврокомиссия намерена выделить Украины в этом году макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также: Эвакуация из Азовстали продолжается – Зеленский

Она рассказала, что эти средства будут выделены на краткосрочную перспективу для "существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет". Также она заявила, что ЕС намерен поддержать реконструкцию Украины после войны.

"Мы должны думать о завтрашнем дне, в отношении более объемных усилий, направленных на реконструкцию. У ЕС есть ответственность и стратегический интерес в том, чтобы возглавить эти усилия по реконструкции. Сегодня мы разработали принципы, как построить такие возможности, такую платформу. Принципы реконструкции должны сочетать инвестиции и немедленные реформы", - заявила она.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".