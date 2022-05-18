Россияне хотят убить жителей Константиновки и обвинить во всем ВСУ

Захватчики попытаются обелить запланированные действия диверсантов.

Россияне хотят устроить провокации в Константиновке, что в Донецкой области, а затем обвинить во всем ВСУ. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Так, в своих интернет-сообществах рашисты распространяют данные о том, что украинские защитники зашли в Константиновку, переодевшись в форму россиян. Якобы таким образом ВСУ собираются убить мирных жителей населенного пункта.

В действительности, объясняет Андрющенко, это целенаправленная информационная поддержка. Она указывает на попытку оккупантов обелить действия диверсионных групп рашистов против гражданских, которые уже были запланированы.

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"Будьте внимательны. Следите и сообщайте о возможных вредных действиях врага или подозрительных лицах", – подчеркивает советник главы Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мелитополе партизаны взорвали российский бронепоезд и железнодорожное полотно. Российские захватчики находятся в панике.

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