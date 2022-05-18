ВСУ разгромили командный пункт бригады морской пехоты РФ

Командир бригады российских оккупантов получил тяжелое ранение.

Артиллеристы ВСУ уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Враг понес потери, сообщило в своем Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По предварительным данным, погибли 3 офицера командного состава бригады, а еще 14 офицеров были ранены. Среди тяжелораненых числится и командир этой вражеской бригады.

Где конкретно это произошло – не уточняется. Но если речь идет про так называемую бригаду морской пехоты РФ, то, видимо, это событие произошло на юге Украины.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска с 24 февраля по 18 мая 2022 года потеряли в Украине около 28 300 человек, 1251 танк, 3043 боевые бронированные машины, 586 артиллерийских систем, 199 РСЗО, 202 самолета, 167 вертолетов и более 400 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки бойцы ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом.

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