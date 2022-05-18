Луганщина полностью обесточена
Оккупанты повредили последнюю крупную подстанцию.
Луганская область полностью лишилась электроэнергии. Российские оккупанты обесточили последнюю большую подстанцию. Об этом сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.
Читайте также: Гайдай рассказал, когда ВСУ начнут освобождать ЛуганщинуГлава ОВА отметил, что примерно в 14 часов исчез свет в тех домах регионе, где оно еще оставалось. В результате активных боевых действий в районе Лисичанска есть попадания в последнюю работающую линию электропередач с напряжением 220 кВ.
Гайдай подчеркивает, что разрушения от действий россиян очень существенные. Ремонт невозможен до окончания активных боевых действий.
Ранее мы писали, что Гайдай рассказал о ситуации с критической инфраструктурой. В области нет централизованной подачи воды, есть критические проблемы с газом.
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