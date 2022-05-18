Военный РФ в суде признался, что убил мирного украинца

Ему, согласно УК Украины, грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 18 марта, во время судебного заседания российский военнослужащий Шишимарин, взятый в плен, сознался, что убил в Сумской области мирного жителя. Об этом в Facebook сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Во время судебного заседания прокурор зачитал обвинительный акт. Шишимарин подтвердил, что полностью признает свою вину. Он также сказал, что готов дать показания по делу.

Судебное следствие будет продолжаться. Шишимарину грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, российских оккупантов изгнали из Сумской области в конце марта. Сейчас войска РФ обстреливают Сумщину с территории России. Они также наносят по ней удары крылатыми ракетами.

Ранее стало известно, что в Изюмском районе Харьковской области российские оккупанты убили трех местных жителей, а потом сожгли их тела, чтобы скрыть следы преступления.

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