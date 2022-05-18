В ОП отреагировали на планы оккупантов сделать в Мариуполе курорт

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украинские спецслужбы выпишут индивидуальные "горячие туры" российским оккупантам и пророссийским боевикам, которые захотят отдохнуть в Мариуполе на Азовском море. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Главари пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишенных крыши над головой. Хотите позагорать на пляже!? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур"…", - написал Подоляк.

Ранее главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Мариуполь "будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес". По его мнению, "Азовсталь" нужно снести, а на его месте построить "парковую зону или технопарк".

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Напомним, на "Азовстале" еще остаются украинские защитники. Сейчас проходит эвакуация тяжелораненых в больницы в оккупированный населенный пункт. Их в дальнейшем обменяют на российских военнопленных.

Ранее стало известно, что вывезенных раненых бойцов "Азова" и других военных подразделений с "Азовстали" на территорию неподконтрольную Украине могут обменять на кадыровцев.

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