На Закарпатье задержали организатора ОПГ

Он наладил сбыт каннабиса и метамфетамина в Ужгороде.

В Закарпатской области правоохранители задержали организатора ОПГ, его доверенное лицо и участника преступной группировки, которые наладили сбыт каннабиса и метамфетамина в Ужгороде. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным следствия, организатор и его доверенное лицо арендовали в Ужгороде помещение, в котором хранили и фасовали запрещенные наркотические вещества. Там же участники преступной группы получали товар для сбыта.

В "офис" пропускали по предварительному звонку и паролю, который регулярно меняли. Товар сбывали в Ужгороде и Ужгородском районе.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанным и еще четырем фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.

Ранее стало известно, что в Ужгороде ликвидировали наркогруппировку, которую организовал владелец сети аптек.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua