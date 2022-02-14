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На Прикарпатье ликвидировали банду из 20 человек

Злоумышленники захватили один государственный хозяйственный объект.
 |  Автор: Виталий Кулак
На Прикарпатье ликвидировали банду из 20 человек
Подозреваемый в преступлении / ssu.gov.ua

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации ликвидировали криминальную группировку, участники которой терроризировали местных жителей и захватывали имущество. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, злоумышленники запугивали жителей Ивано-Франковской области, применяли к ним насилие и "выбивали" с них деньги. Они также захватили один государственный хозяйственный объект. Его административные помещения использовали как "штаб" для координации противоправной деятельности.

Установлено, что в эту преступную группу входило более 20 человек. Во время обысков у них изъяли реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех участников преступной группы, которые терроризировали, запугивали и похищали жителей и гостей города Южный Одесской области.

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Фото с места обыска / ssu.gov.ua
Фото с места обыска / ssu.gov.ua

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