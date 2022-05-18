На оккупированных территориях Донеччины враг ворует стратегические предприятия

Главарь "ДНР" Пушилин объявил "национализацию" захваченных предприятий.

На временно захваченных территориях Донецкой области оккупанты крадут стратегические предприятия и финансовые структуры. Главарь "ДНР" Пушилин заявил о "национализации" стратегических объектов. Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

Враг захватывает важные объекты инфраструктуры и структуры финансово-банковской системы на временно оккупированных территориях Донецкой области, которые пытаются присоединить к "ДНР". Чтобы это реализовать, "Государственный комитет обороны ДНР" заявил о "национализации". В нее входит и воровство тех ценностей, что находятся в банковских ячейках и платежных терминалах.

Также рашисты пытаются возобновить работу критической инфраструктуры, отправляя туда "проверенные кадры". Однако "мобилизация" значительно сказалась на остром дефиците работников на большинстве украденных объектах.

Руководство "Донецкой железной дороги" обратилось к оккупантам, чтобы демобилизовать их сотрудников для выполнения ремонта и обслуживания железнодорожной инфраструктуры. Однако "ДНР" все равно отправляют как работников стратегических объектов, так и студентов университетов, людей с хроническими заболеваниями и с инвалидностью.

В ГУР отмечают, что в рамках экономии, донецкие "руководители" урезают зарплаты "мобилизованных" за основным местом работы. Таким образом руководители предприятий платят "голый" оклад - без премий и надбавок, что существенно меньше средней зарплаты.

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