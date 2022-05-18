В Донецкой области из-за обстрелов погибли 10 мирных жителей

Оккупанты не прекращают обстреливать Донбасс из всех видов оружия. За день погибли много гражданских, среди них - двое детей.

В результате российских обстрелов Донецкой области 18 мая погибли 10 мирных жителей - семь в Лимане и трое в Бахмуте. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Также Кириленко сообщил, что среди погибших в Бахмуте - один ребенок, еще один ребенок погиб в Лимане. Кроме того, еще семь человек в области получили ранения.

"Россия убивает гражданских! За 18 мая россияне убили 10 мирных жителей Донбасса. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал губернатор.

Напомним, утром в среду, 18 мая, россияне также нанесли ракетный удар по жилому району в Николаеве. Повреждены около 20 домов, чудом обошлось без погибших.