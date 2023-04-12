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Митрополит Черкасской УПЦ МП был отправлен на домашний арест

Митрополиту назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Митрополит Черкасской УПЦ МП был отправлен на домашний арест
Митрополит Черкасской УПЦ МП Феодосий / facebook

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщают в Черкасской епархии УПЦ в Facebook.

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"Суд назначил митрополиту Феодосию круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля СБУ сообщила, что митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении. Митрополит отрицал вооруженную агрессию России против Украины и приказал создать сайт на российском программном обеспечении для ретрансляции прокремлевского контента.

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Ранее сообщалось, что СБУ расследует жестокое убийство украинского военнопленного. Правоохранители открыли дело и начали досудебное расследование по военному преступлению российской армии.

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