В ОП отреагировали на “планы” сделать Мариуполь курортом

Боевики хотят сделать из разрушенного индустриального центра просто приморский курорт

Оккупантам никогда не удастся реализовать свои планы по созданию курорта на руинах Мариуполя, но сами они вполне могут рассчитывать на “горячий тур” от украинских спецслужб. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Главари пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишены крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный горячий тур", - написал Подоляк у себя в Твиттер.

Следует отметить, что о планах сделать из разрушенного Мариуполя курорт еще 9 мая заявил главарь группировки “ДНР” Денис Пушилин. Сегодня он повторил этот тезис, уточнив, что на месте завода Азовсталь - до войны главного работодателя в городе - оккупанты намерены разбить парковую зону.

Напомним, ранее вице-премьер РФ намекнул на аннексию Херсона. Ранее столь явно о планах аннексии украинских территорий высшее руководство РФ не говорило.

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