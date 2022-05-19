Войска РФ нанесли авиаудар по Бахмуту: из-под завалов достали шесть человек

Состояние пострадавших оценили как удовлетворительное

Российские войска опять нанесли авиаудар по Бахмуту в Донецкой области. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. Об этом сегодня сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.

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"В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет", - поделился подробностями Кириленко.

Последствия авиаудара по Бахмуту / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Глава ОВА отметил, что жертв могло бы быть больше, если бы не своевременная эвакуация: из 73 тысяч жителей города сейчас в Бахмуте остаются чуть больше 20 тысяч. Кириленко закончил свое обращение призывом к жителям по возможности эвакуироваться из Донецкой области.

Отметим, что в Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 18 мая, обстреляли десять населенных пунктов. Они использовали крылатые ракеты и РСЗО.

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