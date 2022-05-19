В Украине задержали 800 вражеских диверсантов – Енин

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Украинские правоохранители с 24 февраля и по состоянию на 19 мая 2022 года ликвидировали 88 вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале МВД сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину задержаны около 800 вражеских диверсантов.

Енин рассказал, что за последние две недели правоохранители ликвидировали одну диверсионно-разведывательную группу и задержали 43 диверсанта.

Нужно отметить, что полиция передала практически всех задержанных вражеских диверсантов сотрудникам СБУ для проведения с ними следственных действий.

Ранее стало известно, что в Одессе задержали несколько человек, которые, возможно, являются вражескими диверсантами. С ними проводят следственные действия.

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