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Оккупанты на Донбассе готовят провокацию с расстрелом - СНБО

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты на Донбассе готовят провокацию с расстрелом - СНБО
Буча / EPA / UPG

В Донецкой области российские оккупанты хотят совершить провокацию с расстрелом мирных жителей временно оккупированной Константиновки, чтобы потом обвинить в этом ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В российских СМИ кремлевские пропагандисты сообщают о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовит украинская власть". Для этого украинские военные якобы "переоденутся в форму российской армии" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки.

Таким образом Кремль попытается вновь ложно обвинить ВСУ и готовит себе "алиби".

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Напомним, после изгнания российских оккупантов в конце марта из Киевской области, было обнаружено несколько сотен убитых мирных жителей. Российские оккупанты многих мирных жителей пытали, а потом расстреливали. На Киевщине до сих пор находят захоронения мирных жителей, убитых оккупантами.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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