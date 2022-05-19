Также Зеленский публиковал видео, подчеркивающее стойкость украинцев, их любовь к родной земле и традициям.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Зеленский назвал вышиванку священным оберегом на войне.

"Наш священный оберег на этой войне. С Днем вышиванки, Украина!" - написал Президент.

Также он загрузил видео, которое подчеркивает стойкость украинцев, их любовь к своей земле и традициям. Основной посыл видео заключается в призыве объединяться вокруг украинских ценностей.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.