РФ хочет отрезать Луганщину от всех регионов - Гайдай

Враг обстреливает все населенные пункты области, что свободные от оккупации.

Российские захватчики делают все, чтобы отрезать Луганскую область от соединения с другими регионами Украины. Для этого захватывают трассу Лисичанск - Бахмут, чтобы в регионе не было возможности спасать людей, вывозя в более безопасные области страны. А для тех, кто остался, - делают невозможным завоз гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Губернатор отметил, что 18 мая не было из области эвакуации, так как в прошлый раз россияне обстреляли бронированный автобус, повредили колеса. Однако проблему с ремонтом уже решили.

Из-за постоянных боевых действий до Белогоровки не могут добраться.

Под вражеским огнем все подконтрольные населенные пункты Луганщины. Поэтому ремонт коммуникаций невозможен. Напомним, что в области полностью отсутствует водоснабжение и электричество.

Больница в Северодонецке, несмотря на несколько обстрелов, продолжает функционировать. Емкости для воды и карету скорой помощи область передаст Горской громаде.

Гайдай подчеркнул, что по возможности стараются помочь всем: амуницией, техникой, всем, что есть, украинским защитникам и защитницам.

Ранее мы писали, что в ОРДЛО запрещено хоронить "мобилизованным" на общих кладбищах. Для того, чтобы жители "ЛДНР" не паниковали, оккупанты выделили отдельные участки для захоронения убитых на войне боевиков.