Красный крест начал регистрацию бойцов, покинувших Азовсталь

В организации уверяют, что вопросами перевозки бойцов они не занимаются

Эвакуация с Азовстали идет уже несколько дней / EPA / UPG

Красный Крест начал регистрировать украинских военнослужащих, которые покинули завод "Азовсталь". Уже зарегистрированы сотни человек. Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста.

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"Процесс регистрации, которому содействовал МККК, включает в себя заполнение человеком формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и ближайший родственник. Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто попал в плен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями", - заявили в организации.

При этом в Красном Кресте подчеркнули, что они не участвуют в организации перевозки военнопленных в места их дальнейшего содержания. Согласно международным правилам, представителям этой организации должен предоставляться немедленный доступ ко всем военнопленным, независимо от мест их содержания.

Напомним, основатель полка Азов призвал не комментировать эвакуацию военных. Андрей Билецкий обратился к украинцам и рассказал о ситуации с эвакуацией военных из Азовстали. Также он попросил не обсуждать этот процесс.

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