СБУ задержала брата Олега Царева: хотел организовать диверсии на востоке Украины

Родственник инициатора "новороссии" занимался диверсионной деятельностью в Днепропетровской области.

Служба безопасности Украины задержала брата нардепа-предателя Олега Царева при попытке организовать диверсии в восточных регионах Украины. Противоправную деятельность родственник инициатора "новороссии" пытался организовать в Днепропетровской области.

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После того, как РФ начала полномасштабную войну, Царев был уверен в "победе" РФ и ждал свой час - кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации. Однако когда все пошло не по кремлевскому плану, то изменщик Украины начал получать задания от своих кураторов. Однйо из его задач было дестабилизировать ситуацию в регионе: провести серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

СБУ установила за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности, тем самым предотвратив неизбежные негативные последствия. Во время обыска было обнаружено в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карточки и российские паспорта.

В ходе следствия стало известно, что брат бывшего нардепа-изменника проживал в Днепре со времен Майдана. Однако ждал возвращения Януковича и не разделял патриотических настроев украинцев. Все эти 8 лет вел неприметный образ жизни, поддерживая связь с убежавшими изменщиками в РФ.

Подозреваемому объявили о подозрении по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что СБУ раскрыла схему продажи гуманитарной помощи, которая предназначалась для военных Украины. Часть бесплатных для армии бронежилетов нашли в одной из сети супермаркетов: их уже изъяли и отдали на потребности ВСУ.