В Мариуполе оккупанты открыли "детский центр" в разрушенном детском саду

Родителей детей заставили разбирать завалы разрушенного детского сада

В Мариуполе российские боевики открыли "детский центр" в помещении разрушенного детсада, где нет света и воды. Об этом сегодня сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В помещении детского сада №104 по ул. Зелинского оккупанты "открыли" детский центр. Для понимания - второй этаж почти разрушен, воды и света нет", - поделился советник мэра.

Как сообщил Андрющенко, родителей принудили разбирать завалы, а затем "искать" стройматериалы, чтоб сделать ремонт собственными силами. В здании нет электричества, вода привозная, а питание готовят на костре на улице.

Советник городского головы добавил, что главный деликатес в "центре" для детей – это каша с яблоками. Зато детям предлагают русскую книгу "Азбука Донбасса".

Напомним, что есть угроза полного вымирания Азовского моря. Все из-за бомбардировок "Азовстали", который находится на берегу моря.

"Детский центр" в Мариуполе / t.me/andriyshTime

"Детский центр" в Мариуполе / t.me/andriyshTime

"Детский центр" в Мариуполе / t.me/andriyshTime

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