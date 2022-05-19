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Украина получит от Австралии новую бронетехнику

Об этом рассказал австралийский министр обороны Питер Даттон.
 |  Автор: Виталий Кулак
Украина получит от Австралии новую бронетехнику
Иллюстративное фото / armyinform.com.ua

Австралия приняла решение передать Украине для борьбы с российскими оккупантами еще более 30 боевых бронированных машин. Об этом рассказал австралийский министр обороны Питер Даттон.

В частности, ВСУ получат от австралийской армии дополнительно 20 бронеавтомобилей Bushmaster и 14 бронетранспортеров M113.

Кроме того, Австралия передаст Украине медицинские товары, оборудование для радиационного мониторинга и средства индивидуальной защиты от радиации.

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Ранее Австралия ввела новые санкции против России. В частности, в санкционный список попали пропагандист Дмитрий Киселев, гендиректор холдинга Газпром-медиа Александр Жаров, а также так называемые    "военные корреспонденты" Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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