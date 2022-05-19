В Мариуполе грузовиками вывозят тела из-под завалов драмтеатра - советник мэра

Территорию вокруг Драматического театра в Мариуполе охраняют

В Мариуполе российские захватчики продолжают разбирать завалы разрушенного драматического театра. Тела погибших вывозят грузовиками. Об этом сегодня сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным", - поделился информацией Андрющенко в своем Telegram-канале.

Советник мэра добавил, что оккупанты таким способом продолжают скрывать последствия своих военных преступлений. Так, в России сообщают, что в Драмтеатре Мариуполя погибло всего 12 человек, несмотря на то, что от российских ударов там скрывались сотни местных жителей.

Напомним, что в Мариуполе армия оккупантов уничтожила здание "старой синагоги" и помещение центра еврейской общины.

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