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Арестович опроверг информацию о подрыве поезда партизанами в Мелитополе

Арестович отметил, что рельсы взорвали перед поездом.
Арестович опроверг информацию о подрыве поезда партизанами в Мелитополе
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович опроверг информацию о подрыве поезда партизанами в Мелитополе. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Данная непроверенная информация ранее активно распространялась в СМИ.

"Вынужден вас немного разочаровать. Рельсы таки взорвали, но перед поездом. Ни один оккупант по моей информации не погиб и поезд не пострадал", - отметил он.

По словам Арестовича, украинские герои действуют дерзко и решительно.

"Следует учитывать, что рельсы были заминированы недалеко от железнодорожного вокзала и подрыв повредил путь, что указывает, что наши герои действуют решительно и дерзко. Это первый такой случай, но и не последний", - заявил советник главы ОП.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.

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