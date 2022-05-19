Шольц заявил о невозможности ускорить вступление Украины в ЕС

По словам политика, данный процесс - это вопрос не нескольких месяцев или лет.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз невозможно ускорить - даже несмотря на чрезвычайные обстоятельства. Об этом пишет AFP.

Читайте также: В Евросоюзе придумали, как покупать газ РФ в обход санкций - СМИ

Шольц отметил, что данный процесс невозможно ускорить - даже несмотря на такие обстоятельства, как вторжение РФ. При этом канцлер отметил, что Евросоюзу необходимо отыскать "быстрые и прагматичные" способы помочь Украине.

"На пути в ЕС нельзя "срезать угол". Процесс вступления - это вопрос не нескольких месяцев или лет," - заявил Шольц.

Также политик добавив, что исключения для Украины будут выглядеть несправедливо для стран Западных Балкан, которые начали процесс вступления раньше.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина 8 раз обворовал родственников, которые уехали из дома из-за войны. Когда те вернулись, то не увидели в помещении техники на десятки тысяч гривен.