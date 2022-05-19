В Запорожье сократили комендантский час

Комендантский час теперь длится на один час меньше

В городе Запорожье с 20 мая меняется время начала комендантского часа. Комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра. Об этом сегодня сообщили в областной военной администрации.

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"Запорожскому городскому совету поручено решить вопросы работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продолжения работы общественного транспорта и заведений общественного питания и обслуживания населения", - добавили в ОВА.

Отметим, что по всей Украине наметилась тенденция сокращения комендантского часа. Так, с 10 мая в Днепропетровской области сократили время комендантского часа: теперь он начинается в 23:00.

С 15 мая в Киеве и в Киевской области также изменилось время комендантского часа – он начинается на один час позже – с 23:00 и длится до 05:00.

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