Россиянин осудил Путина и сжег свой военный билет (видео)

Гражданин РФ уже 10 лет проживает в Черновицкой области.

50-летний гражданин РФ, который уже 10 лет проживает в Черновицкой области, публично осудил Владимира Путина, "русский мир" и на подтверждение своей проукраинской позиции сжег свой военный билет. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что россиянин уже 10 лет живет в Украине. Он родился и вырос в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Там же он проходил и военную службу.

Россиянин женился в Черновицкой области и воспитывает сына настоящим патриотом Украины. Он заявил, что осуждает военные преступления военнослужащих РФ в Украине.

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"Я хочу сжечь свой военный билет, чтобы показать пример. Россияне, делайте также – сжигайте свои военные билеты и не идите на эту войну!", - сказал гражданин РФ.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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