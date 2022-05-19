Для военного РФ, убившего мирного украинца, просят пожизненное заключение

Российского военнослужащего обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Прокуратура требует пожизненного лишения свободы для военнослужащего РФ Вадима Шишимарина, который признался в убийстве мирного жителя в Сумской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время судебного заседания в Соломенском районном суде г. Киева по рассмотрению по существу обвинительного акта в отношении Шишимарина прокурор Андрей Синюк потребовал для него пожизненного лишения свободы с учетом позиции потерпевшей.

При этом в обвинительном акте говорится, что подсудимый искренне раскаялся и полностью признал свою вину. Во время выступления 18 мая в суде Шишимарин подтвердил, что признает свою вину и заявил, что готов давать показания по делу.

Напомним, Шишимарина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Следующее судебное заседание по этому делу состоится 20 мая.

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