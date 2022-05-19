В Черниговской области тракторист подорвался на вражеской мине

Тракторист в результате взрыва получил ранения

Сегодня в Черниговском районе тракторист подорвался на российской мине. Об этом сегодня сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"В лесном массиве в Черниговском районе трактор наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв. Водитель получил травму ноги, он доставлен в Черниговскую областную больницу", - поделились в ГСЧС.

На место прибыли пиротехники и проверили местность: других боеприпасов найдено не было. Спасатели напомнили, что сейчас небезопасно съезжать на обочину, двигаться в необследованных водоемах, лесных массивах и полях. При обнаружении опасных или подозрительных предметов стоит обратиться по номеру 101.

Водитель получил травмы / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Водитель получил травмы / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В Харьковской области во время работы в поле в трактор попала российская ракета. Ракета была выпущена с российского самолета.

Также в городе Тростянец Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. В результате взрыва один человек получил контузию.

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