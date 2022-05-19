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В Северодонецке боевики убили 12 человек, более 40 ранены

Враг с утра хаотично обстреливает город с тяжелой артиллерии.
В Северодонецке боевики убили 12 человек, более 40 ранены
Россияне без остановки бьют по Северодонецку. / t.me/luhanskaVTSA

В Северодонецке Луганской области за сегодня россияне убили 12 мирных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.

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Также глава ОВА сообщает, что в областном центре ранено более 40 человек. Им предоставляют медицинскую помощь. Российские боевики с самого утра хаотично бьют по городу с тяжелой артиллерии. Обстрелы не прекращаются. Целенаправленно бьют по жилым домам.

Гайдай отметил, что количество погибших и раненых еще уточняется, так как невозможно обследовать территорию под обстрелами. 

Ранее мы писали, что немецкий канцлер Шольц заявил, что ускоренное вступление в ЕС Украины невозможно. Однако он отмечает, что необходимо найти "быстрые и прагматичные" способы помочь Украине.

 

 

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