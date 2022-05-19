Сводка Генштаба: Враг обстрелял приграничные населенные пункты Сумщины

Основные усилия ВС РФ направлены на Донецкое направление.

Украинские военные не дают армии врага провести штурм и наступление. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генштаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте на 85 день полномасштабной войны в вечерней сводке. На Донецком направлении, где россияне наибольше сосредоточились, враг применял авиацию, артиллерию и минометы.

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Боевики обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении основные усилия россиян были сосредоточены на удержании занятых позиций и недопущении продвижения Сил обороны вглубь оккупированной территории. В отдельных районах они пытались проводить безуспешные контратаки для восстановления утраченных позиций. Идут боевые действия в районах населенных пунктов Тернова и Борщева.

На Славянском направлении враг осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.

Результат прилета / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Авдеевском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районе Новобахмутовки - понесли потери и отступили.

На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем наступал в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, но без успеха.

В Лиманском направлении россияне не проводили наступательные действия, обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

Украинский военный. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В районе Северодонецка РФ вела штурмовые действия, понесла потери и отступила на ранее занятые позиции. Идут бои в районе населенного пункта Тошковка.

Захватчики проводили наступление в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Без успеха.

На временно оккупированных территориях рашисты нарушают права и свободы мирных жителей, запрещают свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную Украине.

В Генштабе отмечают, что личный состав противника деморализован: им не выплачивают обещанные деньги за участие в боевых действиях. Боевики несут огромные потери. Замечены случаи дезертирства отдельных подразделений российских войск.

В Украине сегодня отмечают День вышиванки. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее мы писали, что в Луцке мальчик помолился, чтобы не изобрели лекарств от болезни Путина. Такая просьба прозвучала во время богослужения в церкви "Дом Евангелия" в Луцке.