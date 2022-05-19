Почта
 

Потери россиян в войне против Украины достигли 28 500 человек

ВСУ также успешно уничтожают танки, авиацию и другую технику захватчиков.
Потери россиян в войне против Украины достигли 28 500 человек
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне против Украины. Соответствующая публикация появилась на странице Facebook ведомства.

Читайте также: Арестович дал новый прогноз по срокам войны

Так, с начала полномасштабного российского, 24 февраля, и по состоянию на 19 мая потери оккупантов ориентировочно составили:

  • около 28 500 человек личного состава (+200 ликвидированных за сутки)
  • 1 254 танков (+3 уничтоженных за день)
  • 3 063 боевых бронированных машин (+20 за сутки)
  • 595 артиллерийских систем (+9)
  • 199 реактивных систем залпового огня
  • 93 средства противовоздушной обороны (+2)
  • 203 самолета (+1)
  • 167 вертолетов
  • 445 беспилотников оперативно-тактического уровня (+1)
  • 103 крылатые ракеты (+1)
  • 13 кораблей/катеров
  • 2 157 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20)
  • 43 единицы специальной техники

Читайте также: Кулеба назвал четыре элемента победы Украины

Как подчеркивают в Генштабе ВСУ, на протяжении дня больше всего потерь россияне несли на Запорожском и Криворожском направлениях, а также в направлении Славянска.

Напомним, ранее в Пентагоне США сообщили, что амбиции РФ снизились, сейчас ее целями стали села.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK