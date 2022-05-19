Потери россиян в войне против Украины достигли 28 500 человек

ВСУ также успешно уничтожают танки, авиацию и другую технику захватчиков.

Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне против Украины. Соответствующая публикация появилась на странице Facebook ведомства.

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Так, с начала полномасштабного российского, 24 февраля, и по состоянию на 19 мая потери оккупантов ориентировочно составили:

около 28 500 человек личного состава (+200 ликвидированных за сутки)

1 254 танков (+3 уничтоженных за день)

3 063 боевых бронированных машин (+20 за сутки)

595 артиллерийских систем (+9)

199 реактивных систем залпового огня

93 средства противовоздушной обороны (+2)

203 самолета (+1)

167 вертолетов

445 беспилотников оперативно-тактического уровня (+1)

103 крылатые ракеты (+1)

13 кораблей/катеров

2 157 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20)

43 единицы специальной техники

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Как подчеркивают в Генштабе ВСУ, на протяжении дня больше всего потерь россияне несли на Запорожском и Криворожском направлениях, а также в направлении Славянска.

Напомним, ранее в Пентагоне США сообщили, что амбиции РФ снизились, сейчас ее целями стали села.

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