Потери россиян в войне против Украины достигли 28 500 человек
ВСУ также успешно уничтожают танки, авиацию и другую технику захватчиков.
Генштаб ВСУ обновил потери россиян в войне против Украины. Соответствующая публикация появилась на странице Facebook ведомства.
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Так, с начала полномасштабного российского, 24 февраля, и по состоянию на 19 мая потери оккупантов ориентировочно составили:
- около 28 500 человек личного состава (+200 ликвидированных за сутки)
- 1 254 танков (+3 уничтоженных за день)
- 3 063 боевых бронированных машин (+20 за сутки)
- 595 артиллерийских систем (+9)
- 199 реактивных систем залпового огня
- 93 средства противовоздушной обороны (+2)
- 203 самолета (+1)
- 167 вертолетов
- 445 беспилотников оперативно-тактического уровня (+1)
- 103 крылатые ракеты (+1)
- 13 кораблей/катеров
- 2 157 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+20)
- 43 единицы специальной техники
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Как подчеркивают в Генштабе ВСУ, на протяжении дня больше всего потерь россияне несли на Запорожском и Криворожском направлениях, а также в направлении Славянска.
Напомним, ранее в Пентагоне США сообщили, что амбиции РФ снизились, сейчас ее целями стали села.
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