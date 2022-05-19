Оккупанты заявили, что Херсонщина станет областью России

Представитель захватнической "администрации сообщил об утвержденном бюджете под идею "присоединения".

Коллаборант Владимир Сальдо, который представляет оккупационную "власть" Херсонской области, заявил, что Херсонщина станет областью РФ. Об этом пишет УНИАН.

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Предатель Украины также заявил, что у оккупантов даже "утвержден бюджет". Свои заявления Сальдо высказал на "совещании" коллаборантов, которые якобы "главы районов".

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утвержден бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даем в общий котел. Но бюджет уже утвержден в рублях," - сообщил Сальдо.

Также оккупанты обсудили "планы по работе в Херсонской области", и что их "первоочередная задача – это создание исполнительных органов".

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