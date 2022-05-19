Почта
 

Оккупанты заявили, что Херсонщина станет областью России

Представитель захватнической "администрации сообщил об утвержденном бюджете под идею "присоединения".
Оккупанты заявили, что Херсонщина станет областью России
В Херсоне неизвестные развесили листовки на деревьях. / Суспільне

Коллаборант Владимир Сальдо, который представляет оккупационную "власть" Херсонской области, заявил, что Херсонщина станет областью РФ. Об этом пишет УНИАН.

Читайте также: Эксперт описал освобождение Херсона от российской оккупации

Предатель Украины также заявил, что у оккупантов даже "утвержден бюджет". Свои заявления Сальдо высказал на "совещании" коллаборантов, которые якобы "главы районов".

"Будет Херсонская область Российской Федерации. Уже утвержден бюджет. Это бюджет только расходный, потому что мы доходной части пока не даем в общий котел. Но бюджет уже утвержден в рублях," - сообщил Сальдо.

Также оккупанты обсудили "планы по работе в Херсонской области", и что их "первоочередная задача – это создание исполнительных органов".

Ранее мы писали, что в Луцке мальчик помолился Богу за то, чтобы не придумали лекарств для болезни Путина. Такая просьба прозвучала во время богослужения в церкви, а в сети разошелся ролик.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK