Эксперт описал освобождение Херсона от российской оккупации

ВСУ будет легче освободить именно этот город, говорит он.

Украинские военные смогут успешно контратаковать на юге страны, а также освободить Херсон от российской оккупации. Как это может происходить, рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, чьи слова передает "НВ".

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Так, эксперт назвал неожиданной информацию о том, что войска РФ начали окапываться и готовиться к наступлению ВСУ на Запорожском направлении. Он объясняет, что ранее были ожидания, что именно там враг проведет большое наступление с целью "взятия в котел" украинских военных.

Михайлов объясняет, что данные действия россиян указывают на нехватку у них сил для проведения наступления еще и на этих направлениях. А говоря о наступлении ВСУ на юге страны, специалист добавил, что легче всего сделать это на Херсонском направлении.

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"Там тоже фронт стагнирован. Но Херсон по ту сторону Днепра, поставки в Херсон украинцам будет гораздо легче нарушить и освободить город, потому что у россиян нет мотивации защищать именно Херсон… Херсон украинцам будет проще вернуть под контроль и освободить город", – отметил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина не пойдет на перемирие, пока Россия не выведет свои войска из страны.

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