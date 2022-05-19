Полег не один командир РФ: Показали, как выглядит Шестовицкий мост до Чернигова после взрыва

Уничтожение моста ВСУ позволило остановить наступление россиян на Киев.

Мост через Десну был взорван ВСУ для остановки боевиков. / t.me/kt20220224/142

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко показал, как выглядит Шестовицкий мост по трассе на Чернигов. Командованием ВСУ было решено взорвать переправу, чтобы остановить наступление российской армии на Киев.

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Шестовицкий мост - один из 23 разрушенных мостов в области. Он практически уничтожен. Однако его ликвидация защитниками Черниговской области позволила остановить переправку россиян через Десну. Тимошенко отмечает, здесь полег не один российский командир.

Разрушение помогло остановить вражескую колонну на Киев. / t.me/kt20220224/142

Теперь идут работы по восстановлению инфраструктуры региона. Черниговщина некоторое время была отрезана от Киева из-за активных боевых действий, сейчас же занимаются постройкой временных переправ. 8 из них уже готовы, еще две в процессе.

Разрушение помогло остановить вражескую колонну на Киев. / t.me/kt20220224/142

Тимошенко подчеркнул, что в регионе ведется ремонт 680 километров автомобильных дорог, которые были повреждены снарядами и вражеской техникой.

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