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Войска РФ сбивают свои ракеты, чтобы подставить ВСУ - ОК Юг

Суть их провокаций следующая: сбивать собственные ракеты, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах Херсонской области, утверждают в ОК "Юг".
Войска РФ сбивают свои ракеты, чтобы подставить ВСУ - ОК Юг
Иллюстративное фото / EPA

Российские военные устраивают провокации в Херсонской области. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Суть их провокаций следующая: сбивать собственные ракеты, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах Херсонской области, утверждают в ОК "Юг".

"В Херсонской области враг продолжает провокативный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных сил Украины, рашисты также применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ", - говорится в сводке.

Ранее Зеленский рассказал, что 85-ый день войны точно запомнится. Президент рассказал о его главных событиях, среди которых - поддержка в США выделения 40 млрд долларов и продвижение ВСУ на Харьковщине.

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