Оккупанты начали признавать потери на Змеином - спикер Одесской ОВА

Вместе с тем корабли Черноморского флота продолжают блокировать Одесский порт, создавая искусственный продовольственный кризис в мире.

Российская сторона начала признавать потери на острове Змеиный. Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Сообщается, что российские военные начали хоронить своих погибших.

"Рашисты стали признавать свои потери на острове Змеиный… начали хоронить своих погибших", - отметил пресс-секретарь ОВА.

Он также подчеркнул, что корабли Черноморского флота продолжают блокировать Одесский порт, создавая искусственный продовольственный кризис в мире и не давая ход для экспорта украинского зерна.

Ранее Зеленский рассказал, что 85-ый день войны точно запомнится. Президент рассказал о его главных событиях, среди которых - поддержка в США выделения 40 млрд долларов и продвижение ВСУ на Харьковщине.