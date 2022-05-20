Британская разведка назвала количество попавших в плен защитников "Азовстали"

Британская разведка не может точно сказать, сколько еще бойцов ВСУ находится на заводе "Азовсталь".

По данным британской разведки, российским оккупантам, вероятно, сдались до 1700 украинских защитников "Азовстали" в Мариуполе. Об этом в Twitter написало Минобороны Великобритании.

Британская разведка не может точно сказать, сколько еще бойцов ВСУ находится на заводе "Азовсталь".

Напомним, операция по спасению раненых бойцов ВСУ в Мариуполе началась несколько дней назад. В рамках договоренностей защитников Мариуполя вывозят во временно оккупированные населенные пункты с оказанием медицинской помощи. Их планируют обменять на российских военнопленных.

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Между тем, Красный Крест уже начал регистрировать украинских военнослужащих, которые покинули завод "Азовсталь". При этом в Красном Кресте подчеркнули, что они не участвуют в организации перевозки военнопленных в места их дальнейшего содержания.

Ранее основатель полка "Азов" Андрей Билецкий призвал не комментировать процесс эвакуации тяжелораненых бойцов ВСУ из "Азовстали", чтобы не навредить операции по спасению.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq