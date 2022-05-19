"Бомбили как атомными бомбами": мэрия о российских обстрелах Мариуполя

В городском совете бомбардировки Мариуполя сравнили с Хиросимой

Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Об этом сегодня написали в Telegram-канале городского совета Мариуполя.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты открыли "детский центр" в разрушенном детском саду

В мэрии написали, что город "бомбили как атомными бомбами". Его обстреливали из авиации, кораблей, гаубиц, ракетных комплексов и танков. В городском совете допустили, что использовались также и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

"Мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму", - заявили в мэрии.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что в городе российские оккупанты уже устроили массовое уничтожение мирного населения.

"Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил гласит, что эта оценка не окончательная", – поделился мэр города.

Отметим, что сегодня советник мэра Мариуполя заявил, что российские захватчики продолжают разбирать завалы разрушенного драматического театра. Тела погибших вывозят грузовиками.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.