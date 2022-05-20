Под Харьковом из-за российского обстрела вспыхнули гаражи
Сегодня утром в поселке Малая Даниловка Харьковской области из-за попадания российского снаряда загорелись гаражные боксы. Из-за пожара уничтожены четыре автомобиля и повреждены шесть гаражей. Об этом сегодня сообщили в Главном областном управлении ГСЧС.
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"В 04:44 в результате попадания вражеского снаряда вспыхнули гаражные боксы в поселке Малая Даниловка Харьковского района области. Пламя охватило 6 гаражей на площади около 150 кв. м, в которых сгорело 4 легковых автомобиля", - поделились в ГСЧС.
На тушение пожара ушло несколько часом. Полностью ликвидировать возгорание смогли в 07:31. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Отметим, что обстрелы Харьковской области стали менее частыми, но происходят каждый день. На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются удержать ранее захваченные позиции и хотят не допустить дальнейшего продвижения ВСУ. Поэтому враг обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
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